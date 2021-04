Die Tage des alten Wohnhauses neben den Stadtwerken am Münstertor sind gezählt. Der Abrissbagger schafft jetzt Platz für modernes Wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Damit setzt sich die Erneuerung an dieser Straße weiter fort. Es mag auch ein Zeichen für eine regere Bautätigkeit allgemein sein. So lag die Produktion im nordrhein-westfälischen Bauhauptgewerbe im Januar noch um 5,9 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Wie das Statistische Landesamt – Information und Technik Nordrhein-Westfalen – mitteilt, war die Produktion im Hochbau um 5,2 Prozent und im Tiefbau um 6,8 Prozent niedriger als im Januar 2020. Den größten Einbruch hatte es im Dezember vergangenen Jahres mit einem Minus von 25,6 Prozent im Hochbau gegeben.