Damit die Artenvielfalt in Telgte weiterhin gefördert wird und es in Telgte summt und blüht, ist die Stadt vor Jahren eine Kooperation mit der Nabu-Naturschutzstation Münsterland eingegangen. So wurden auf städtischen Flächen artgerechte Blumenwiesenmischungen ausgesät. Aber nicht nur diese Flächen können für diese insektenfördernden Aussaaten zur Verfügung stehen, sondern darüber hinaus auch die privaten Gärten in der Stadt Telgte.

Umso erfreulicher sei es, so die Stadt Telgte in einer Pressemitteilung, dass der Kreis Warendorf mit 1000 Tütchen des Regio-Saatgutes der Warendorfer Mischung für Privatgärten die Insektenvielfalt auch in Telgte fördern will. Diese Saatgutmischung besteht überwiegend aus gebietsheimischen Arten wie Klatschmohn und Kornblume, Glockenblume und Färbekamille. Das hilft, die genetische Vielfalt der natürlich vorkommenden Blütenpflanzen zu erhalten. Die Mischung dient zum Beispiel der Honigbiene sowie verschiedenen, teils seltenen, Schmetterlingsarten als Nahrungsgrundlage. Die Blühmischung leiste nicht nur einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt, sondern entpuppe sich auch als eine Augenweide für Gartenbesitzer, heißt es weiter.

Die Samentüten werden kostenlos durch die Stadt vergeben. Ausgegeben werden maximal zwei Samentüten pro Person – und das nur so lange der Vorrat reicht. Aufgrund der pandemischen Lage kann die Blühmischung leider nur kontaktlos übergeben werden. Interessierte können sich am 22. April auf dem Wochenmarkt am Ausgabetisch zwei Samentüten sowie einen Informationsflyer nehmen, damit es auch bei ihnen in diesem Sommer insektenfreundlich blüht.