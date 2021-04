Die laufende Kultursaison war und ist geprägt durch viele Verschiebungen und besondere Corona-Schutzmaßnamen. Kontaktverfolgung und Abstandsregeln, Aufenthalts- und Bewirtungsverbot im Foyer sowie größere Abstände zur Bühne waren ab März 2020 unter anderem die Auflagen zur Durchführung von Veranstaltungen im Bürgerhaus. Durch die vorgegebenen Abstandsregeln verminderte sich die zulässige Anzahl der Besucher von maximal 430 auf zunächst 180 und schließlich auf maximal 90.

Im Moment finden gar keine Veranstaltungen statt. Trotzdem blicken die Organisatorinnen von Tourismus + Kultur vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Das Programm für die neue Saison 2021/2022 steht. Aber: Je nach Fortgang der Pandemie werde Tourismus + Kultur flexibel reagieren müssen – auch beim ersten Verkauf der Karten.

Vorerst gilt: Die kommende Saison 2021/2022 beginnt – wie üblich – im September und reicht bis in den Juni 2022. Auch wenn derzeit keine Gewähr für die Durchführung der Veranstaltungen besteht, soll damit größtmögliche Normalität signalisiert werden. Es wird deshalb zunächst auch an den bewährten Formaten festgehalten. Verschobene Veranstaltungen, die bereits vertraglich abgeschlossen waren, sind in das Programm eingeflossen. Neue Vereinbarungen wurden getroffen.

Der Kulturspiegel erscheint im Juli, allerdings ausführlich nur in digitaler Form. Unter den Künstlern, die in der kommenden Saison ins Bürgerhaus kommen werden, finden sich wieder viele bekannte Namen: Herbert Knebels Affentheater, Winfried Schmickler, Bernhard Hoecker, Jürgen Becker, Hagen Rether, Frieda Braun, Mathias Tretter und Die Distel stehen unter anderem auf der Agenda.

Das VHS-Fotoforum Telgte wird mit der Multivisionsshow „Telgte – die Zeit ändert dich“ einen besonderen Blick auf die letzten Jahrzehnte in der Emsstadt werfen.

Auch das in der vergangenen Saison gestartete „Kneipenquiz“ wird ebenso wie das mit der Gastronomie des „Mittendrin“ veranstaltete „Knigge-Dinner“ fortgesetzt.

Da sich fast täglich Änderungen ergeben, werden Interessierte gebeten, sich vor Beginn der Veranstaltung auf der Homepage über mögliche Neuerungen zu informieren. Mehr Informationen unter: Tourismus + Kultur Telgte, Kapellenstraße 2, 0 25 04/69 01 00, tourismus@telgte.de.