Am Samstag, 24. April, wird Bischof Felix Genn die Telgter Wallfahrt mit einem Pontifikalamt um 20 Uhr in der Propsteikirche feierlich eröffnen. Ob anschließend die traditionelle Lichterprozession durch die Telgter Altstadt stattfinden könne, werde sich erst kurzfristig ergeben, schreibt Propst Dr. Michael Langenfeld in „St. Marien aktuell“. Auf jeden Fall werde dieser Festgottesdienst im Internet übertragen. Wer am Präsenzgottesdienst teilnehmen möchte, muss entweder eine Anmeldekarte ausfüllen, die ab sofort in St. Clemens und Ss. Cornelius und Cyprianus ausliegt, oder muss sich über die Homepage st-marientelgte.de registrieren lassen. Die Gottesdienstkarten werden dann wie gewohnt mit der Post versendet. Diese Karte ist zur Mitfeier der Eröffnungsmesse unbedingt erforderlich. Die 169. Osnabrücker Wallfahrt soll am Samstag und Sonntag, 10./11. Juli, stattfinden. Die 74. Wallfahrt der Grafschaft Glatz ist für Sonntag, 29. August, terminiert. Das Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Reinhard Hauke findet um 11.30 Uhr statt. Beginn der Pilgerandacht ist um 15 Uhr. Der Abschluss der Wallfahrt 2021 mit anschließender Lichterprozession wird am Samstag, 30. Oktober, sein. Das Pontifikalamt beginnt um 17 Uhr.