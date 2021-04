Ein kleiner Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 12.05 Uhr an der Kreuzung B 64/B 51 ereignete, hatte für einen Fahranfänger erhebliche Folgen. Der 18-Jährige kam mit seinem Pkw aus Richtung Münster und bog in Richtung Ostbevern ab. Dabei brach das Heck des Autos aus und stieß gegen ein Verkehrszeichen, das auf einer Verkehrsinsel stand. Der Telgter fuhr zunächst nach Hause und informierte von dort aus die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahranfänger offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Das wurde von dem 18-Jährigen bestätigt, so dass ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.