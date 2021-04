Ihren Kanzlerkandidaten wollen die Grünen am kommenden Sonntag küren. Den Telgter Parteifreunden fällt es nicht leicht, sich festzulegen, wer denn ihr Favorit ist. In einer kleinen Umfrage wird eher deutlich, dass ihre Partei bei zwei ausgezeichneten Anwärtern die Qual der Wahl hat. „Mit Annalena und Robert haben wir starke Persönlichkeiten an der Parteispitze, die definitiv beide Kanzlerin oder Kanzler könnten. Kanzlerkandidatin kann leider nur eine Person werden“, formuliert Marian Husmann das, was bei allen befragten Grünen unumstritten ist.