CDU und CSU tun sich dieser Tage schwer, ihren Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September zu küren. Das ganze Hin und Her um Armin Laschet und Markus Söder sehen die Vorsitzenden der CDU-Ortunionen in Telgte und Westbevern, Christoph Boge und Bernd Hugenroth, nicht gern, treibt es die Wähler doch nicht gerade in Scharen in die Arme der Christdemokraten.