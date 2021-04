Der Heimatverein möchte auch in diesem Jahr die Straßen der Innenstadt mit Petunien-Ampeln in den Farben pink-weiß schmücken. Nach der großartigen Resonanz und Unterstützung vieler Telgter wünscht sich der Heimatverein auch dieses Mal wieder eine großzügige Bürgerbeteiligung. Mit dem Geld werden nicht nur die Blumenampeln bezahlt, sondern auch die Weihnachtsbäume und neu anzuschaffende rote Weihnachtskugeln.

Der Vorstand wendet sich daher mit seiner Bitte an alle Telgter: „Unterstützen Sie uns auch in diesem Jahr durch eine Spende.“ Der Spendenbetrag kann auf das „Blumenkonto“ des Heimatvereins (DE464005015000 34350132) bei der Sparkasse Münsterland Ost überwiesen werden. Wer eine Spendenquittung wünscht, schickt dem Verein eine email mit Name und Adresse an: vorstand@heimatverein-telgte.de. In einer Anzeige in der Tageszeitung will sich der Heimatverein bei allen Spendern bedanken. Wer das nicht wünscht, teilt dieses in seiner Mail dem Heimatverein mit.

Auf ein kleines Jubiläum blickt der Heimatverein in diesem Jahr zurück: „Zehn Jahre Blumen-Ampeln in der Altstadt Telgte.“ In all den Jahren haben Besucher und Touristen immer wieder ihre Freude zum Ausdruck gebracht, wie schön es sei, eine blühende Innenstadt zu erleben. Die Mitglieder des Heimatvereins sind auch stolz darauf, dass viele Personen vor den Ampeln stehen bleiben und die Blütenpracht fotografieren. Sogar das Fernsehen brachte in der Sendereihe „Wunderschön“ Aufnahmen von den Petunien-Ampeln.

Nach den Vorstellungen des Heimatvereins sollen erneut rund 250 Blumenampeln unter den Laternen – zwischen Münstertor, Steintor und Emstor – angebracht werden. Fünf Monate lang – von Mitte Mai bis Mitte Oktober – sollen sie die Innenstadt in ein buntes Blumenmeer verwandeln. Die Bepflanzung, die Pflege und die Bewässerung der Blumenampeln übernimmt erneut die Gärtnerei Große Jäger. Für das Aufhängen sorgt der Heimatverein.