„Verantwortung eines jeden Bürgers“

Das Bundeskabinett hat am Dienstag weitreichende Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beschlossen, die bundesweit gelten sollen. Ob diese Änderungen allerdings (alle) durchkommen, ist noch fraglich. Dem Entwurf des Kabinetts muss erst einmal der Bundestag zustimmen. Das sollte ursprünglich noch in dieser Woche geschehen. Doch der Beratungsbedarf ist hoch. Unter anderem – Stand Mittwoch – soll die Arbeitsschutzverordnung geändert werden: Das Bundeskabinett will alle Betriebe verpflichten, ihren Mitarbeitern regelmäßig kostenlos Tests anzubieten. Was halten die Unternehmen in Telgte von diesem Vorstoß?

Frank Münstermann , Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens in Westbevern, sagt ganz deutlich: „Die Tests sind ein wichtiger Baustein zur Coronabekämpfung.“ Seit Ende März, seitdem er die Test auch in ausreichendem Maß bekomme, hätten alle 300 Mitarbeiter immer dienstags die Möglichkeit, einen von Münstermann zur Verfügung gestellten Test zu machen. „Wer bei einem Kunden ist, kann auch zu einem anderen Zeitpunkt einen Test bekommen.“ Über das Internet gelinge es jetzt, die Selbsttests auch in ausreichend Zahl kaufen zu können. Preis pro Stück, so der Geschäftsführer: „Vier bis acht Euro.“ Natürlich spüre das Unternehmen diese zusätzlichen Kosten. Circa 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich an diesem Dienstag testen lassen.

Verpflichtung ist richtig

So eindeutig Frank Münstermann für die Tests ist, so klar sagt er auch: „Sich testen zu lassen, sollte in der Eigenverantwortung eines jeden Bürgers liegen.“ Eine Verpflichtung hält er für richtig, doch die müsse allgemein gelten und sollte nicht auf die Firmen abgewälzt werden. Testorte gebe es inzwischen genug. Da das Testen aber so wichtig sei, biete sein Unternehmen den Mitarbeitern bereits freiwillig Selbsttest an.

Schwierige Beschaffung

Tobias Bartels ist Unternehmenssprecher bei Winkhaus. Mitarbeiter insgesamt (unter anderem auch in Thüringen): 2000. Auch Bartels spricht davon, dass es schwierig gewesen sei, Tests in ausreichender Anzahl überhaupt zu bekommen. Jetzt seien sie da und würden gerade unter den Mitarbeitern verteilt. Außendienstlern würden zweimal in der Woche Selbsttests zugeschickt. Zum Ziel des Bundeskabinetts, Coronatests in Betrieben verpflichtend anzuordnen, sagte Bartels am Mittwochmittag nur dieses: Das Unternehmen gebe grundsätzlich zu politischen Themen kein Statement ab.

Umsatzsteigerung

Anders Christian Bleser, Geschäftsführer von Hygi. Dieses Unternehmen, das auf Hygiene- und Reinigungsmittel spezialisiert ist und neben den heiß begehrten Desinfektionsmitteln auch FFP2-Masken sowie Tests anbietet, hat seinen Umsatz von gut 46 Millionen Euro in 2019 auf gut 97 Millionen in 2020 gesteigert. Bleser sagt glasklar: „Das innerbetriebliche Infektionsrisiko ist gleich null“. Grund dafür seien die strenge Einhaltung der AHA-Regeln und drei Hochleistungslüftungsanlagen auf dem Dach. „Gibt es dort eine Störung, wird der Betrieb wie bei einem Feuer geräumt.“

Die Anlagen saugten die Luft ständig ab und ersetzten sie durch neue. Aerosole, durch die das Virus nachweislich übertragen werde, stellten somit kein Problem dar. Über Mitarbeiterkonten könnten alle Beschäftigen Tests vergünstigt ordern.

„Kein Problem“, so Bleser, sei es, wenn Tests bald verpflichtend in Unternehmen bereitgestellt werden müssten.