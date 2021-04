Rund 4000 Haushalte werden in Telgte wohl noch in diesem Jahr über die Highspeed-Datenleitungen der Deutschen Glasfaser im Internet surfen. Außen vor bleibt derzeit noch die Vogelsiedlung. Dort hatten bei der Nachfragebündelung zu wenige Personen einen Vertrag mit dem Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Borken abgeschlossen. Ganz in die Röhre gucken bislang die Bewohner der Altstadt. Doch für Vogelsiedlung und Altstadt gibt es jetzt eine gute Nachricht.