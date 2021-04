Klimaneutral bis 2040

Am 28. Mai 2019 hat die Stadt Telgte per Ratsbeschluss den „Klimanotstand“ ausgerufen. Damit wurde die Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden Folgen als Aufgabe höchster Priorität anerkannt. Bei allen zu treffenden Entscheidungen sollten die Auswirkungen auf das Klima sowie auf die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Wenn eben möglich sollten Beschlüsse so gefasst werden, dass dazu beigetragen werden kann, den Klimawandel und dessen Folgen abzuschwächen. Um diese Zielsetzung auch mit Nachdruck verfolgen zu können, ist zu Beginn der Legislaturperiode ein Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität ins Leben gerufen, dessen erste Sitzung am Donnerstagabend stattfand. Damit wurde der Klimaschutz wieder in den Vordergrund gerückt, ist das Thema in Folge der Corona-Pandemie doch ein wenig aus den Schlagzeilen verschwunden.

Deutlich wurde im Bürgerhaus, dass die Stadt Telgte ihre Möglichkeiten zum Klimaschutz bestmöglich ausschöpfen möchte. Gemeinsam mit der „energielenker Beratungs GmbH “ aus Greven hat sich die Stadt auf den Weg gemacht, eine Strategie für den Weg zu einem klimaneutralen Stadtgebiet bis 2040 zu machen – und das Ganze in Übereinstimmung mit dem im Dezember 2015 geschlossenen Pariser Klimaabkommen.

In der Sitzung stellte Reiner Tippkötter von der „energielenker Beratungs GmbH“ den aktuellen Stand der Klimastrategie 2040 vor, die am Ende auch einstimmig beschlossen wurde. Präsentiert wurden Handlungsfelder und mögliche Maßnahmen, die ergriffen werden müssten, um die Ziele zu erreichen. Und einen Satz werden die Ausschussmitglieder gern gehört haben: „Telgte kann die Klimaneu­tralität in Eigenregie schaffen. Sie sind nicht von Dritten abhängig.“ Und Telgtes Klimaschutzmanager Marco Imberge fügte hinzu: „Das ist sehr ambitioniert. Und das ist nur möglich, wenn wir Vollgas geben.“

Präsentiert wurde ein Acht-Punkte-Plan für Telgte: Die Bürger sollen wie auch die Unternehmen bei dem Prozess mit im Boot sitzen. Sie sollen kontinuierlich informiert, sensibilisiert und motiviert werden. Die Stadt soll die Genehmigungsgrundlage für den Ausbau der Windenergie schaffen. Für eine Solaroffensive sollen Frei- und Dachflächen genutzt werden. Eine Elektrifizierung der Wärmeversorgung und der schnellstmögliche Austausch von Ölheizungen bis zum Jahr 2030 sind weitere Punkte auf der Agenda. Angepeilt wird eine regenerative Wärmeversorgung in Neubau- und Gewerbegebieten. Hier sollen vermehrt Wärmepumpen eingesetzt werden. Unterstützt werden soll die Elektrifizierung des Verkehrs. Bei der Energieversorgung und Sanierung müssten die öffentlichen Gebäude als Vorbild dienen.

Tippkötter sprach von einer „ambitionierten Zielsetzung“, die sich die Stadt Telgte auferlegt habe. Diese erfordere schnelles und konsequentes Handeln. Mit der Umsetzung einzelner Punkte soll bereits im laufenden Jahr begonnen werden. Dafür müssen in den Haushalten aber auch die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden. Konkret sei das bereits durch die Beschlüsse des Finanzausschusses für den Haushalt 2021 geschehen. „Insofern hat der Rat gute Voraussetzungen dafür geschaffen, zeitnah mit der Realisierung erster Maßnahmen der Klimastrategie 2040 zu beginnen“, heißt es in der Vorlage zur Sitzung.

Alle Einzelentscheidungen im nun angestoßenen Prozess müssen von den politischen Gremien getroffen werden.

Als strategischer Partner sollen die Stadtwerke Ostmünsterland eng in die Umsetzung des Konzeptes eingebunden werden.