Charme der guten alten Zeit

Es gibt Zeitgenossen, die fallen gerne mit der Tür ins Haus. Die dürfen sich nicht wundern, wenn ihnen der Stuhl vor die Tür gesetzt oder die Tür vor der Nase zugeknallt wird. Andere lassen sich bei Verhandlungen gerne noch ein Türchen offen oder halten den Fuß in der Tür. Mit mancher Entscheidung wird weiteren Folgen Tür und Tor geöffnet. Hamburg gilt als Tor zur Welt, bei Regenwetter jagt man keinen Hund vor die Tür. Und Jahr für Jahr stehen plötzlich wieder Ostern und Weihnachten vor der Tür. Kein Zweifel: Türen spielen eine zentrale Rolle im Leben. Türen trennen zwischen dem Drinnen und dem Draußen, zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen. Sie sind Schutz und Visitenkarte eines Hauses.

Wie so manche Errungenschaft scheint auch die Tür ihren Ursprung im alten Ägypten zu haben. Zumindest sind auf Gemälden ägyptischer Gräber Einzel- und Doppeltüren zu finden. Gefertigt wurden sie aus einem Stück Holz. Für die Ägypter galten Türen auch als Symbol für den Zugang zum Jenseits und wurden dementsprechend mit paradiesischen Darstellungen geschmückt. Rund 5000 Jahre alt war jene Holztür, die Archäologen in der Schweiz gefunden haben. Das antike Rom hatte nicht nur eine außergewöhnliche Mauer vorzuweisen, sondern auch fast 40 Tore. Der Tordurchgang als Ritual, die Trennung von Eigenem und Fremden sowie die Genehmigung zum Passieren oder aber das Durchgangsverbot hatten daher schon in der antiken Welt eine wichtige symbolische Bedeutung.

Das größte Tor und die größte Tür der Welt sind – wie sollte es anders sein – im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, den USA zu finden. Das Riesen-Tor in St. Louis, der „Gateway Arch“, misst in der Höhe und in der Breite jeweils 192 Meter. Die größte Tür ist Bestandteil des

NASA-Buildings im Weltraumzentrum von Cape Canaveral. 139 Meter hoch. Auch die wohl schwersten Türen öffnen und schließen sich – wenn auch nur für wenige Menschen – in Amerika. Sie schützen das Gold-Depot von Fort Knox und wiegen rund 22 000 Kilogramm.

Heutige Türen sind oftmals auch schmückend, in der Regel aber vor allem funktional. Statt Holz finden Kunststoff, Aluminium und Glas Verwendung, denn sie sollen ja sicher sein. Ob die Zahl der Haus- und Wohnungseinbrüche deshalb seit Jahren sinkt? Rund 85 000 waren es immer noch bundesweit im vergangenen Jahr. Und dennoch: Den größten Charme haben wohl auch heute noch alte Haustüren. Die älteste noch im Gebrauch befindliche Echtholztür soll übrigens die der Kirche Santa Sabina in Rom sein, die auf die Zeit etwa um 430 n.Chr. datiert ist.

Doch um sehenswerte alte Türen zu bewundern, muss man nicht weit reisen. Die Fundstücke liegen sprichwörtlich vor der Haustür. Wer einmal mit offenen Augen durch den Altstadtbereich von Telgte spaziert, kann fast 40 Beispiele entdecken. Manche mit dem Glanz besonderer Pflege und Zuwendung, andere mit dem verstaubten Charme der Jahrzehnte. Sie alle trennen letztendlich das Drinnen und das Draußen, sind zugleich aber baugeschichtliche Zeitdokumente und bereichern das Bild der Stadt.

Zum guten Schluss sei an ein altes, gleichwohl immer aktuelles Zitat von Johann Wolfgang von Goethe erinnert:

„Ein jeder kehre vor seiner Tür und rein ist jedes Stadtquartier.“