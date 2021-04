Die Telgter Feuerwehr musste am Freitagabend um 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Westbeverner Straße/Ostbeverner Straße ausrücken. Zwei Pkw waren zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Telgter Löschzug war mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften am Unfallort. Die Wehr unterstützte den Rettungsdienst und die Polizei. Anschließend reinigte die Feuerwehr die Einsatzstelle. Um 22.35 Uhr endete der Einsatz.