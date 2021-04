Ninja-Parcours landet auf Platz eins

Die Beteiligung an der Online-Umfrage des Stadtelternrates in Kooperation mit der Stadt Telgte war groß: Innerhalb von 14 Tagen hatten im März 679 junge Leute zwischen zehn und 25 Jahren verschiedene Trendsportanlagen bewertet und ihrem Wunsch nach einem Treff- und Aufenthaltsort für Jugendliche im Freien Nachdruck verliehen. Bei der Stimmenauszählung hat der Ninja-Parcours die Nase vorn: 72 Prozent der Befragten gaben an, diese Trendsportanlage auf jeden Fall oder wahrscheinlich zumindest gelegentlich zu nutzen.

„Erfreulich ist, dass etwa gleich viele weibliche wie männliche Personen an der Umfrage teilgenommen haben“, erklärte Prof. Dr. Johannes Nathschläger bei der ersten Videokonferenz der Jugendgruppe „Jugend(M)acht Telgte“ in der vergangenen Woche. Nathschläger hatte gemeinsam mit Daniela Stricker vom Stadtelternrat und Jens Micke vom Kinder- und Jugendwerk Telgte die Umfrage konzipiert und ausgewertet. Auch Bürgermeister Wolfgang Pieper hatte an der Videokonferenz mit der Jugendgruppe teilgenommen. „Die Umfrageergebnisse zeigen, welche Wünsche die Kinder und Jugendlichen für das Thema Trendsportanlage haben; die große Beteiligung ist wirklich fantastisch“, so Wolfgang Pieper, und er betont: „Auch wenn es jetzt um die schwierigen Fragen geeigneter Standorte, notwendiger Genehmigungen, möglicher Fördermittel und der Finanzierung geht, möchten wir die Kinder und Jugendlichen einladen, sich weiter aktiv in den Planungsprozess einzubringen.“

„Wir haben nach den drei persönlichen Favoriten gefragt. Bei dieser Frage erhielt wieder der Ninja-Parcours die meisten Stimmen, gefolgt von der Pumptrackbahn und den Boulderelementen“, sagt Nathschläger. Alle zur Diskussion gestellten Anlagen würden von den Befragten insgesamt gut bis sehr gut angenommen werden. „Insgesamt favorisieren männliche Jugendliche klar Trendsportanlagen, die einen fahrbaren Untersatz benötigen wie Dirt- oder Pumptrackbahnen. Eine Dirtstrecke wollen 64 Prozent der Jungs, aber nur 25 Prozent der Mädels nutzen“, führt Nathschläger zu den Ergebnissen aus. Bei den Mädchen und jungen Frauen seien es Angebote, an denen sie klettern, hangeln oder turnen können – wie auch beim Calisthenics oder Parcours-Running. „Unser Ziel sollte sein, mit dem Anlagenbau vielen jungen Menschen ein Angebot zu machen, das sie tatsächlich nutzen“, meint Nathschläger. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten die geschlechtsbedingten Differenzen im Nutzungsverhalten bei den Anlagen möglichst ausgeglichen werden. „Toll wäre eine Kombination etwa aus Ninja-Parcours, Pumptrackbahn und Boulderlementen“, so Katja Behrendt vom Stadtelternrat. Die Umfrage habe zudem mehr als 270 weitere Wünsche etwa nach einem Beachvolleyballfeld, einem Hochseilgarten, Basketballkörben oder auch einem Podest als Bühne ans Licht gebracht. Als Resümee aus der Videokonferenz von „Jugend(M)acht Telgte“ unterstreicht Sozialarbeiter Micke: „Die Kinder und Jugendlichen wünschen sich einen Jugendpark, in dem unterschiedliche Elemente mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden miteinander kombiniert werden. Außerdem sollte die Anlage nicht nur Sportstätte, sondern auch Aufenthaltsort sein mit Sitzgelegenheiten, einem Unterstand oder beispielsweise einer Grillhütte.“ Was letztlich realisierbar ist, hängt unter anderem von der noch zu lösenden Standortfrage sowie von gegebenenfalls notwendigen Fördermitteln ab. Weitere Infos zur Umfrage gibt es unter