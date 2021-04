Am kommenden Sonntag, 25. April, findet in der Propsteikirche St. Clemens um 160 Uhr eine musikalische Marienandacht mit besinnlicher Musik aus verschiedenen Epochen statt. Nach Angaben von Propsteikantor Michael Schmitt , der das Ganze organisiert hat, wird das bekannte „Trio Contemporaneo “ in der Instrumentierung Viola, Violine, Orgel und kleines Schlaginstrumentarium die Gestaltung dieser musikalischen Marienandacht übernehmen. „Neben Werken unter anderem von Bach und Bruckner wird eine besondere Fassung von Schuberts Ave Maria zu hören sein“, heißt es in einer Ankündigung der Gemeinde.

Von dem 1956 in Hattingen geborenen Komponisten Günther Wiesemann werden meditative Werke angeboten, ergänzt Michael Schmitt in diesem Zusammenhang.

Das Trio spielt in der Besetzung Olga Shonurova (Orgel und Schlaginstrumente), Benjamin Nachbar (Viola und Violine) sowie Günther Wiesemann (Orgel und Schlaginstrumente).

Der Eintritt zu dieser kirchenmusikalischen Marienandacht ist frei, um eine Spende für die Musiker bei einer Kollekte wird gebeten.