Zum Teil hohe Geschwindigkeiten und rücksichtslose Autofahrer: Die Anlieger des Waldweges in der Delsener Heide haben sich fast ein wenig „wie an einer kleinen Rennstrecke“ gefühlt. Denn nachdem wegen der Bauarbeiten in Höhe Kraege die Warendorfer Straße gesperrt ist, haben sich viele Autofahrer einen Schleichweg gesucht.

Und der führte von der Hofstelle Rüter durch den Wald in Richtung des Hofes Wittenhövener, um von dort wieder auf die Tangente rund um das Baugebiet Telgte-Südost zu gelangen.

Doch damit ist jetzt Schluss: Nachdem sich Michael Altefrohne und andere Anlieger des Wald- und Wirtschaftsweges den Schleichwegverkehr einige Zeit angeschaut hatten, nahmen sie Kontakt mit der Stadt auf. Die allerdings ist für den Weg, nur ein Teilstück ist öffentlich, die Strecke durch die Delsener Heide befindet sich überwiegend im Privatbesitz, nicht zuständig. Also stimmten sich die Eigentümer unterein­ander ab und sperrten das private Wegstück.

Drei Gründe waren dabei für Michael Altefrohne und die anderen Anlieger sowie Eigentümer grundlegend: Zum einen sei das die große Zahl an Fahrzeugen gewesen, die den Schleichweg bereits kurz nach Einrichtung der Baustelle genutzt hätten. Noch gravierender ist für den Telgter und die anderen aber das Geschwindigkeitsniveau, mit dem in diesem Waldbereich mit seinem hohen Wildbesatz gefahren worden sei. Zudem hätten sich viele Autofahrer sehr rücksichtslos verhalten und beispielsweise Spaziergänger, Radfahrer oder Jogger teilweise gefährdet.

Und noch etwas war für die Anlieger ausschlaggebend. Bereits seit Jahren ist das asphaltierte Wegstück zwischen dem Hof Wittenhövener am Rande des Baugebietes und dem Waldrand in einem desolaten Zustand. Bereits mehrfach hätten sie bei der Stadt eine Sanierung angeregt, passiert sei aber nichts. „Wir wollen uns nicht auch noch diesen schon schlechten Zustand endgültig kaputtfahren lassen“, sagen die Anlieger.

Für Michael Altefrohne beispielsweise brachte die Tatsache das Fass mit zum Überlaufen, dass er einen schweren Lkw, der ebenfalls den Schleichweg nutzte und sich auf der nassen Bankette festfuhr, wieder mit einem Schlepper aus seiner misslichen Lage befreien musste.

Die Sperrung wollen die Wegeigentümer bis zum Ende der Bauarbeiten am neuen Bahnübergang in Höhe Kraege beibehalten. Rückmeldungen auf die Aktion hätten sie bereits bekommen, unter anderem von Spaziergängern und Radfahrern, die das Ganze gelobt hätten.