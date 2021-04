Motorwäsche lieber dem Fachmann überlassen

Auch wenn Sicht und Straßenverhältnisse den Verkehrsteilnehmenden im Frühling weniger Probleme bereiten als im Winter, hat auch diese Jahreszeit ihre Eigenarten. Achim Haspelmann, Leiter der TÜV Nord-Station Warendorf, gibt Tipps zum alljährlichen Frühjahrsputz.

Um Schmutz und Streusalz zu entfernen, ist eine gründliche Wagenwäsche ratsam. Das Salz greift Lack und Karosserie an, was wiederum zu Rost führen kann. Auch die Kunststoff- und Gummidichtungen sollten hierbei nicht vergessen werden. Grundsätzlich gilt: Lieber vorsichtig drüber streichen als kräftig scheuern. „Beim Putzen wird man zudem häufig auf Kratzer aufmerksam. Sind sie nicht tiefer als der Klarlack, können sie mit einer Schleifpaste entfernt werden“, rät der Stationsleiter. Stellt sich der gewünschte Glanz nicht ein, kann man auf eine Politur mit höherem Schleifmittelanteil zurückgreifen. Im Anschluss an die Reinigung schützen Lackpolitur und Versiegelung die Oberfläche und sorgen für Glanz. Um auch im Frühjahr den Durchblick zu behalten, ist ein Austausch der Scheibenwischerblätter empfehlenswert, da die Gummilippen durch den Winter häufig porös und rissig werden. Ebenso sollte die Fahrzeugführer die Scheiben gründlich von innen und außen mit dem Glasreiniger säubern.

Frühjahrsputz mit Innenraumreinigung

Im Rahmen des Frühjahrsputzes bietet es sich ebenfalls an, den gesamten Innenraum zu reinigen. Bei einem unangenehmen Geruch im Fahrzeug kann Kaffee beziehungsweise Kaffeepulver Abhilfe schaffen: Hierfür stellt man einfach einen damit gefüllten Behälter über Nacht in den Innenraum. Sollte die Klimaanlage Ausgangspunkt für den Geruch sein, gibt es spezielle Mittel dagegen. Besonders für Allergiker ist ein regelmäßiger Austausch der Pollen- oder Aktivkohlefilter der Anlage wichtig. „Im Laufe des Winters setzen sich dort Staub, Ruß und Feuchtigkeit ab, die zur Vermehrung von Pilzen und Bakterien beitragen. Deshalb ist ein Wechsel der Innenraumfilter nach einem Jahr oder 15 000 Kilometern sinnvoll“, so der Stationsleiter.

Abgesehen von einer umfassenden Reinigung des Lacks und des Innenraums, empfehlen sich die Säuberung der Radkästen sowie eine Unterbodenwäsche, um auch dort alle Rückstände zu entfernen. Außerdem bietet sich zu Saisonbeginn eine Motorwäsche an. Dazu der TÜV-Experte: „Auch wenn man die Motorwäsche unter großer Vorsicht selbst durchführen kann, sollte das besser ein Profi in einer Werkstatt übernehmen.“

Neben dem Reifenwechsel empfiehlt sich die Kontrolle der Füllstände. Das beinhaltet den Ölstand, die Kühl- und Bremsflüssigkeit sowie den Füllstand der Scheibenwaschanlage. Schlussendlich sollte auch ein Licht-Check durchgeführt werden,