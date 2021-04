Wer wird Kandidat? Wen schickt die CDU als Kandidatin oder Kandidaten für den nächsten Bundestag ins Rennen? Wer stellt sich in Nachfolge von Reinhold Sendker, der nach zwölf Jahren im Deutschen Bundestag auf eigenen Wunsch nicht mehr antritt, als Bundestagskandidatin oder Bundestagskandidat für den Kreis Warendorf zur Wahl? Viele Fragen. Der Stadtverband Telgte-Westbevern der CDU lud zur Mitgliederversammlung per Videokonferenz. Wichtigster Tagesordnungspunkt: Die persönliche Vorstellung der Bewerberin und der Bewerber für das Bundestagsmandat des Kreises Warendorf. Das lockte viele Mitglieder vor den Bildschirm.

Moderiert durch die Stadtverbandsvorsitzende Christina Westemeyer stellten sich die Bewerberin und die Bewerber vor. Eine anschließende Fragerunde der Mitglieder an die Kandidaten bot Raum zum besseren Kennenlernen und gemeinsamen Austausch.

Fragerunde mit den Kandidaten

Gleich drei Personen stellen sich zur Wahl. Mit Katrin Schulze-Zurmussen (Direktionsassistentin, 25 Jahre) tritt eine der jüngsten Bewerberinnen an. Sie ist bislang politisch im Kreisvorstand der CDU und als stellvertretende Kreisvorsitzende der Jungen Union aktiv. Markus Höner (Landwirt, 44 Jahre) engagiert sich in seiner Heimatstadt Beckum als Fraktions- und Stadtverbandsvorsitzender und ist Landesvorsitzender des Agrarausschusses der CDU in NRW. Henning Rehbaum (MdL, 47 Jahre), ebenfalls kommunalpolitisch aktiv, verfügt über langjährige Erfahrung in der freien Wirtschaft und ist seit neun Jahren Mitglied des Landtages.

Zwei Stunden dauerte die Vorstellungs- und Fragerunde, eine Zeit, die aufgrund der interessanten Thematik wie im Flug verging.

Besonders beeindruckt waren die CDU-Mitglieder vom fairen Umgang der Kandidaten untereinander. Zum Schluss waren sich alle einig: „Bei diesen drei hervorragenden Bewerbern haben die Delegierten bei der demnächst stattfindenden Aufstellungsversammlung wirklich die Qual der Wahl“, so heißt es in der Pressenotiz des Stadtverbandes.