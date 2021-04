„Wir bereiten uns so vor, als wenn wir am 1. Mai öffnen wollten“, sagt Marc-André Spliethoff, Geschäftsführer der Bädergesellschaft Telgte. Und tatsächlich, wer dieser Tage einen Blick in das Waldschwimmbad Klatenberg wirft, der könnte denken, dass es morgen losgeht. Doch wirklich daran glauben, dass die ersten Wasserratten am Maifeiertag den Sprung in die Fluten wagen können, tut wohl niemand. Kaum zu erwarten ist, dass die Inzidenz bis dahin im Kreis Warendorf unter 100 sinkt und Telgte sein Freibad als Teil der Modellregion öffnen darf. „ Wir wollen vorbereitet sein auf den Tag X. “ Steffi Scheffler Schwimmmeisterin Steffi Scheffler gibt sich da keiner Illusion hin. „Aber wir wollen vorbereitet sein auf den Tag X“, berichtet sie. Schon am 1. März haben die Vorbereitungen begonnen.