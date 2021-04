Die zweimaligen Tests pro Woche an der Sekundarschule sind angelaufen. Eltern unterstützen die Kollegen bei der Vorbereitung der Testmaterialien und bei der Verteilung auf die Klassen. Es ist eine logistische Herausforderung bei der natürlich gleichzeitig möglichst wenig Zeit verloren gehen soll.

Die Klassen 5 bis 9 sind wieder im Wechselunterricht (täglicher Wechsel) in der Schule, die Abschlussklassen sind im Präsenzunterricht. Die Unterrichtszeit in Präsenz ist ein kostbares Gut. „Hoffentlich werden sich die niedrigen Inzidenzwerte in Telgte weiterhin halten“, heißt es in einer Pressenotiz.