Der Eichenprozessionsspinner (EPS) hat die Menschen in Telgte und Westbevern insbesondere im Jahr 2019 auf Trab gehalten. Bei vielen haben seinerzeit die feinen Brennhärchen für Hautrötungen und Verbrennungen gesorgt. Die Bekämpfung der Raupen gestaltet sich, ist sie erst einmal unterwegs, schwierig. Deshalb hat die Stadt im vergangenen Jahr prophylaktisch eine Vielzahl von Bäumen mit dem Bakterium „Bacillus thuringiensis“ gespritzt. Der Raupenbefall hielt sich daraufhin 2020 in Grenzen. 300 bis 350 Eichen werden besprüht „Das machen wir auch in diesem Jahr wieder“, berichtet der städtische Grüningenieur Ihno Gerdes.