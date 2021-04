Aufgrund von Baumaßnahmen der DB Netz AG werden die Züge der Linie RB 67 vom 29. April bis zum 6. Mai zwischen Münster-Hauptbahnhof und Telgte ausfallen. Die Eurobahn hat für die ausfallenden Halte einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die detaillierten Ersatzfahrpläne stehen Reisenden unter https://www.eurobahn.de/baumassnahmen/zur Verfügung. Darüber hinaus können sich alle Fahrgäste unter der kostenfreien Servicehotline 08 00/ 38 76 22 46 informieren. Ersatzhaltestellen werden in Münster an der Haltestelle „Von-Steuben-Straße“ (am Parkhaus) und in Telgte an der Haltestelle „Bahnhof“ eingerichtet.