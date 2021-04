Die Verlängerung des Lockdown bis zum 26. April und die weiterhin hohen Coronazahlen bringen erneute Terminverschiebungen mit sich, so dass die kulturellen Veranstaltungen im Bürgerhaus in den Monaten April und Mai auf andere Termine verlegt werden, heißt es in einer Pressemitteilung von „Tourismus + Kultur“.

Im Folgenden die neuen Termine für das Bürgerhaus und die Veranstaltungen in diesen Räumlichkeiten:

Kneipenquiz: Der ursprüngliche Termin war bereits der 3. November vergangenen Jahres. Aktuell wird die Veranstaltung, die eigentlich am 26. April stattfinden sollte, noch einmal verlegt und soll nun am 28. September stattfinden. Eine weitere Verlegung betrifft einen weiteren Termin des Kneipenquiz. Die Veranstaltung vom 18. Mai wird auf den 23. November verschoben.

Martina Brandl: Der Auftritt dieser Künstlerin ist vom 29. April 2021 auf den 4. März 2022 verschoben worden.

Kindertheater Don Kidschote: Die Schauspieler sollten eigentlich am 6. Mai im Bürgerhaus zu Gast sein, ihre Vorstellung wird nun auf den 31. Oktober 2021 verschoben.

Blömer und Tillack: Die beiden Kabarettisten waren für den 7. Mai gebucht. Nun wird ihr Auftritt auf den 9. Oktober 2021 verschoben.

Michael Sens: Das Musik-Kabarett wurde vom 15. Mai auf den 4. Dezember 2021 verlegt.

Ingo Appelt: Die Comedy-Legende, die aus Presse, Funk und Fernsehen bekannt ist, wollte am 8. Mai die Bühne des Bürgerhauses betreten, nun wird er erst am 27. Januar 2022 in die Emsstadt kommen.

Der Pianist Aeham Ahmad musste sein Gastspiel in Telgte vom 20. Mai auf den 19. September umswitchen.

Christine Prayon: Die Fans der Schauspielerin und Kabarettistin müssen sich ebenfalls noch gedulden. Ihr Auftritt, der eigentlich am 29. Mai terminiert war, muss nun auf den 29. September 2021 verlegt werden.

Die für den 14. Mai geplante Veranstaltung Dezibelles wird ebenfalls verschoben. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben, schreibt das städtische Kulturbüro.

Für alle Veranstaltungen gilt, darauf weist die Stadt in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich hin: Die gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Bei Terminschwierigkeiten oder wenn die Veranstaltung abgesagt wurde, können die Karten allerdings auch zurückgegeben werden. „Bei einer Buchung über das Onlineticket-System Reservix wird die Erstattung über das Buchungssystem erfolgen“, heißt es aus dem Rathaus.

Karten, die direkt bei „Tourismus + Kultur“ gekauft worden sind, können nach Angaben der Stadt bis zum 15. Mai unter Angabe der Bankverbindung zurückgesandt oder direkt in den Briefkasten im Treffpunkt Telgte an der Kapellenstraße geworfen werden.