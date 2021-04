Am Lidl-Markt am Orkotten brannten am Freitagmorgen ein Restmüll- und ein Papiercontainer. Zunächst hatte der Marktleiter versucht, das Feuer selbst zu löschen, was aber nicht von Erfolg gekrönt war. Die herbeigerufene Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort war, setzte zum Löschen dann ein C-Rohr ein. Die Brandursache ist ungeklärt.