Das „Biber-Kunstwerk“ und das Wasserspiel auf dem bepflanzten Innenbereich im Kreisverkehr am Brinker Damm in Vadrup beleben den Gesamtbereich und sind ein Hingucker. Sie bedürfen aber auch einer stetigen Pflege. Ehrenamtliche halten den Kreisel in Schuss.

„Es gibt immer etwas zu tun. Der gesamte Innenbereich, dazu die Beete, die sich an den Ausgangsstraßen befinden, und die bepflanzten Steinkästen, Kübel, Schalen und die Blumenkästen, die an den Brückenpfeilern angebracht werden, sollen einen Blickfang für Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer darstellen“, so Hans-Jürgen Pfützner , Birgit Leyendecker und Hubert Kleuser übereinstimmend. Sie und noch weitere Helfer sind von Frühjahr bis Herbst im Einsatz, um für einen Blickfang zu sorgen. Diesen kann man auch in aller Ruhe von der schönen Holzbank betrachten, die sich im Außenbereich des Kreisverkehrs befindet.

Ölanstrich für den Biber

Das Biber-Kunstwerk des französischen Künstlers André de Bruee bedarf einer besonderen Behandlung. Mit einem speziellen Ölanstrich wird der Biber einmal im Jahr versehen. Zu den bereits im Kreisel befindlichen Sträuchern wie Lonicera, Cotoneaster, Bambusgras und Lavendel kommen weitere hinzu, die einen schönen Anblick garantieren. Rechtzeitig haben die Ehrenamtlichen auch noch Blumenzwiebeln eingesetzt. Ein Schaden, der durch den Schnee entstanden ist, wurde behoben. Eine Düngung ist auch erfolgt.

In einigen Wochen werden auch wieder mit Blumen bepflanzte Ampeln an den Laternenmasten im Bereich des Kreisverkehrs am Heidkamp und am Eingang zum Bahnweg angebracht. Die bereits vorhandenen Buchsbaumstämmchen werden wieder in Form gebracht.

„Wir haben einfach viel Freude daran, wenn sich ein schönes Bild für die Allgemeinheit ergibt“, erklären Pfützner und Kleuser. „Wir werden bei einigen Dingen auch vom Bauhof Telgte unterstützt“, stellt Hans-Jürgen Pfützner heraus.