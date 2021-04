„Gib mir den Rest!“ So steht es auf der schwarzen 120-Liter-Tonne, die auf dem Marktplatz – direkt vor dem Alten Rathaus neben den Bänken und einem kleinen städtischen Abfalleimer – steht. Die Tonne, eine weitere gibt es in der Nähe, wurden seitens der Stadtverwaltung eigens aufgestellt, um das erhöhte Müllaufkommen in Corona-Zeiten in diesem Bereich aufnehmen zu können.

Denn Mitarbeiter des städtischen Bauhofes, die regelmäßig die Gefäße leeren, hatten zuvor beobachtet, dass beispielsweise Eisbecher und Verpackungen von gastronomischen Betrieben, die einen Außer-Haus-Verkauf anbieten, in größerer Stückzahl rund um den Marktplatz auftauchten. Entsprechend reagierte die Stadt mit dem Aufstellen zweier zusätzlicher Großbehältnisse.

Ansonsten sei das Müllaufkommen in den öffentlichen Abfallbehältern auch in Corona-Zeiten nicht oder nur in einem sehr geringen Umfang gestiegen, hieß es auf Nachfrage aus dem Rathaus. In größeren Kommunen scheint das übrigens anders zu sein, dort verzeichnen die Bauhöfe derzeit eine deutlich Zunahme, weil beispielsweise nicht mehr in Restaurants oder Imbissen gegessen wird, sondern die Waren mitgenommen und zum Teil im öffentlichen Raum verzehrt werden. Anschließend wird dieser Verpackungsmüll dann überwiegend wohl über öffentliche Abfallgefäße entsorgt, die daher oft schneller voll sind.

Auf Nachfrage legt die Verwaltung auch Zahlen für Telgte und das Aufkommen an Müll in öffentlichen Abfallbehältnisse vor. Im vergangenen Jahr landeten 40,8 Tonnen Unrat in den städtischen Mülleimern im Stadtgebiet und wurden vom Bauhof entsorgt. Das ist gegenüber 2019 zwar ein Anstieg von 4,2 Tonnen und damit rund zehn Prozent gewesen, allerdings relativiere ein Blick in das Vorjahr dieses Ergebnis. Denn 2018 landeten 39,5 Tonnen Müll in den städtischen Abfallbehältnissen, also fast so viel wie im vergangenen Jahr 2020.