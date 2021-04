Es ist der 6. Juni 1173, der Mittwoch vor Christi Himmelfahrt und der letzte der drei Bitttage für eine gute Ernte. Vor der Pfarrkirche St. Silvester und St. Clemens, die Kirche hatte damals noch zwei Patrone, treffen sich in aller Frühe die Parochiani, das heißt die Pfarrangehörigen, zum Schnatgang, auch „Marktschnaet“ genannt. Zur gleichen Zeit machen sich auch in Münster die Parochiani auf den Weg. Ziel ist ein gemeinsamer Gottesdienst an der Werse, die damals der Grenzfluss beider Gemeinden ist. Die Handorfer Bauerschaft Kasewinkel gehört noch zu Telgte. Heiligenreliquien erhöhten die Wirksamkeit Diese Gewohnheit heißt in der Sprache der Zeit „Hilligendracht“. Das wichtigste, das beide Gruppen der Parochiani mittragen, sind ihre Reliquien. Das Treffen mit Reliquien entspricht dem volksfrommen Glauben der Menschen im Mittelalter: Je mehr Heiligenreliquien – umso wirksamer deren Fürbitten und umso sicherer die göttliche Hilfe. Die wertvollste Telgter Reliquie Ob die wertvollste Telgter Reliquie, einige Holzfasern des Kreuzes Christi, bereits 1173 dabei ist, wird wohl nie zu klären sein. Die Kreuzreliquie ist ursprünglich in einer Aushöhlung des Christuskopfes eingesenkt und mit einem Deckel verschlossen. Wann und warum sie entfernt wird, bleibt wohl ein Geheimnis. Fakt ist, dass sie 1972 vom damaligen Sakristan Karl-Heinz Engemann auf dem Dachboden des Heimathauses wiederentdeckt und anschließend im Tresor in der Sakristei aufbewahrt wird. Splitter des Kreuzes Christi Seit 1978 befindet sich der Splitter des Kreuzes Christi in einem Sammelreliquiar unter der Pietà im rechten Chorpfeiler der Propsteikirche. Dieses Reliquiar ist ein Geschenk der Pfarrgemeinde an Propst Wilhelm Fleuth anlässlich des 40. Jahrestages seiner Priesterweihe. Die Kreuzreliquie ist als zweite von unten gut sichtbar.