Ein ungewöhnlicher Auftakt

Die Wallfahrtssaison ist eröffnet – allerdings wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Kreis, mit viel Abstand und Masken sowie ohne Lichterprozession: Einen ungewöhnlichen Auftakt des für den Wallfahrtsort Telgte wichtigen Ereignisses erlebten am Samstagabend rund 100 Gläubige in der Kirche und viele weitere an den Bildschirmen. Denn um möglichst vielen Gläubigen trotz der Restriktionen eine Teilnahme zu ermöglichen, wurde eine Menge Technik aufgefahren und der fast anderthalbstündige Gottesdienst im Internet übertragen.

Übertragung auch im Internet

Ein bisschen Wehmut klang bei Bischof Dr. Felix Genn bereits zu Beginn der Messe mit. „Ich hatte mich so auf die Lichterprozession gefreut“, ließ er durchblicken. Doch die fand genauso wenig statt wie der eigentlich übliche Abschlusssegen vor der Kapelle. Letzteren allerdings gab es am Ende von den Altarstufen aus.

Auch wenn der Wallfahrtsauftakt 2021 angesichts der Corona-Restriktionen alles andere als normal war, Bischof Genn betonte sowohl in seiner Predigt als auch in seiner Begrüßung die Notwendigkeit von Glaubensorten wie Telgte. Dazu ging er noch einmal explizit auf das Wallfahrtsmotto des vergangenen Jahres „Ich bin da, wo Du bist“.

„ Ich bin da, wo Du bist. Ich bin da, wo Du bist. “ Bibelwort

ieser Satz verdeutliche, dass Gott die Menschen auch in der Pandemie nicht alleine lasse, sondern immer – in jeder Situation oder Notlage – bei ihnen sei. Zudem habe er durch den Kreuzestod seines Sohnes bewiesen, dass er gleichsam als guter Hirte bereit sei, sein Leben für das seiner Schafe zu geben. Das sei Trost und Hoffnung zugleich – gerade auch mit Blick auf die aktuell nicht immer einfachen Zeiten.

Propst Dr. Michael Langenfeld wertete es als ermutigendes Zeichen, dass der Bischof trotz der Corona-Pandemie am Termin festgehalten und zum Wallfahrtsauftakt nach Telgte gekommen sei.

Einen besonderen Dank sprach er den beiden rund um die Wallfahrt beteiligten Gilden aus – der Bäcker-, Metzger- und Brauergilde für das Tragen des Gnadenbildes sowie der Wallfahrtsgilde für das Schmücken. Sie, genauso wie viele weitere Beteiligte, würden dafür sorgen, dass sich die Wallfahrer in Telgte angenommen fühlen würden.

Bereits im Vorfeld des Gottesdienstes hatte sich Langenfeld mit Blick auf die Saison zuversichtlich gezeigt. Auch wenn die großen Wallfahrten derzeit mit einem dicken Fragezeichen verbunden seien, so gehe er davon aus, dass analog zum vergangenen Jahr vor allem viele Einzelpilger und Kleinstgruppen nach Telgte kämen.