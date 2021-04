Spielpause sinnvoll genutzt

„Jetzt fehlt nur noch, dass auch bald wieder Fußball in gewohnter Form auf dem grünen Rasen gespielt werden darf“, sagte Hendrik Bergmann , während er einen Blick auf die Sportanlage im Außenbereich des Hauptplatzes richtete. Dort hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten einiges getan. Und daran war der engagierte technische Geschäftsführer des SV Ems Westbevern sowohl bei der Planung als auch bei der Umsetzung beteiligt. Daher auch die große Freude bei ihm und den Helfern aus dem Kreis des Ems-Vorstandes, Daniel Schlunz und Michael Eicher sowie den Platzwarten Dietmar Berning und Werner Vondey.

Mit dem neu gestalteten Kinderspielplatz, der sich im Bereich der Hütte und des Fußballfeldes befindet, wurden die Aktivitäten, die sich gerade in der coronabedingten Spielpause im Fußball gut umsetzen ließen, zunächst abgeschlossen. Die Helfer haben Rutsche, Schaukel und Reckstange fest im Boden verankert. In den durch Holz abgegrenzten Sandkasten haben sie drei Kubikmeter Spielsand eingefüllt. Auf Wunsch der Eltern wurden auch zwei Sitzbänke installiert, so dass sie ihre Sprösslinge beim Spielen beobachten können. Bernhard Tippkötter vom Westbeverner Krink fertigte diese an. Die Fläche rund um den Sandkasten wurde mit Rasensamen eingesät.

Buchen und Ahornbäume

Im Vorfeld dieser Aktion wurde bereits die Fläche zwischen Hauptplatz und Straße neu gestaltet und klar abgegrenzt. In Eigenleistung erfolgte zunächst der Abbau des alten Drahtzauns und die Entsorgung des Materials. Die Helfer aus dem Kreis des SV Ems setzen auch die Fahnenstangen um vier Meter nach vorne, an denen auch die Vereinsfahne befestigt ist. Anschließend wurde durch eine Fachfirma ein neuer 6,10 Meter hoher Zaun gesetzt, der sich vom Sportheim bis zum Eckpunkt des Platzes erstreckt. Ebenfalls wurden Holzpfosten angebracht, die für eine klare Abgrenzung zwischen Zaun und Parkplatz sorgen. Da der Zaun um einen Meter nach vorne in Richtung Sportplatz versetzt wurde, kann die frei gewordene Fläche mit Fahrradständern bestückt werden. Zur Begrünung im Außenbereich setzten Mitarbeiter der Stadt drei Hainbuchen, außerdem fünf Ahornbäumchen entlang des Hauptplatzes.

„Es wurde an vielen Stellen gebuddelt. Die Arbeiten haben sich gelohnt. Das Zusammenspiel zwischen Sportverein Ems und allen weiteren an den Maßnahmen Beteiligten hat gut geklappt. Wir sind alle froh, dass sich nun so ein schönes Gesamtbild ergibt“, berichtete Hendrik Bergmann, dessen junger Sohn Timo auch zu den eifrigen Helfern gehörte.