Seitdem die Kiebitze aus ihren Winterquartieren in Westeuropa zurückgekehrt sind, gibt es auf einigen Feldern in Westbevern wieder verstärkten Flugverkehr. Um den Tieren einen möglichst adäquaten Lebensraum zu bieten, engagiert sich der Hegering Telgte-Westbevern seit drei Jahren für eine verstärkte Ansiedlung. „ In Westbevern ist dieses hervorragend gelungen. “ Ralf Voßkamp Es geht dabei um die dezentral und digital unterstützte Markierung der Gelege in Telgte und Westbevern.