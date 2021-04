Mit der Übernahme der leerstehenden Rossmann-Filiale auf der Steinstraße durch die Telgter Kulturnomaden ist aus den Räumlichkeiten ein wahres Kreativitätszentrum geworden. Nach der künstlerischen Bezeichnungsaktion des Schaufensterbereichs durch Michel M. – siehe oben stehender Bericht – steht am 1. Mai erneut ein ungewöhnliches Event der Kunos an. In der Zeit von 20 bis 22 Uhr nutzt das Ehepaar Marion und Arnold Illhardt das Schaufenster für eine szenische Schreibaktion. Der Autor und Blogger Arnold Illhardt verfasst in diesen Stunden einen Text, der mit Beamern an die Wand projiziert wird und somit öffentlich lesbar ist.

Unter dem Arbeitstitel „Flüchtige Worte“ fließen in diesen Text Begriffe ein, die an diesem Abend zeitgleich über Whatsapp, Facebook oder SMS von Marion Illhardt gesammelt und im Raum positioniert werden. Bei diesen Worten geht es um Assoziationen, die den Absendern zum Thema „Gesellschaft“ einfallen. Illhardt, der in seinen Blogbeiträgen – zum Beispiel Querzeit.org – stets sehr kritisch über gesellschaftliche Prozesse schreibt, ist gespannt: „Mal schauen, in welche Richtung das geht.“

Unter der Nummer 0 15 23/375 09 08 können sich Leser und Zuschauer per SMS beteiligen.