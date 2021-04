Alles neu macht in diesem Fall nicht der Mai, sondern passend zum Beginn des Wonnemonats soll es fertig sein. Mit Hochdruck ist der städtische Bauhof derzeit dabei, etwa den oberen Weg im Dümmert sowie einzelne kleinere Teilstücke dort zu sanieren.

Für die Arbeiten hat sich die Stadt ein Spezialgerät ausgeliehen. Damit soll sichergestellt werden, dass der feine Dolomitsand, der am Ende aufgetragen wird, eine feste Verbindung mit der Schottertragschicht eingeht und ein schnelles Abwaschen der Oberfläche verhindert wird. Die Sanierung im Dümmert-Park ist allerdings nur ein kleiner Teil eines umfangreichen Programms, das insgesamt 1,7 Kilometer Wege mit einer Gesamtfläche von 3700 Quadratmetern umfasst. Denn auch in den Emsauen, im Pappelwald und am Grünen Weg wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Strecken bereits aufgearbeitet.

Das Ganze ist Teil eines Programms, um das städtische Wegesystem in seiner Substanz zu erhalten sowie Fußgängern und Radfahrern adäquate Strecken etwa für die Naherholung zur Verfügung zu stellen.