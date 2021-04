Der grüne Ortsverband bietet am Montag (3. Mai) ab 19 Uhr eine Onlineveranstaltung zur naturnahen Gartengestaltung mit Dr. Thomas Hövelmann (NABU) an.

Das Angebot richtet sich an alle Gartenbesitzer und Interessierte, die mehr für die Artenvielfalt tun möchten. Das Thema ist in der Vergangenheit in analoger Form im Bürgerhaus auf großes Interesse gestoßen. Daher möchten die Grünen die Veranstaltung in diesem Frühjahr pandemiegerecht in digitaler Form anbieten. „Der Garten kennt keinen Lockdown, und wir alle müssen neue Wege finden, miteinander zu reden“, erklärt Tatjana Scharfe, Sprecherin der Grünen in Telgte.

Die Grünen bitten um Anmeldung unter garten@gruene-telgte.de, damit der Zugangslink zu dieser Zoom- Veranstaltung vergeben werden kann. Alle Interessierten sind eingeladen.