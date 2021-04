Wegen der Sanierung der Brücke, an der die Bahnstrecke Münster-Telgte und die Güterumgehungsbahn Münster zusammentreffen, sowie wegen der Arbeiten am Bahnübergang „Mondstraße“ fallen die Züge der RB 67 von heute, 20 Uhr, bis zum 6. Mai, 21 Uhr, zwischen Münster-Hauptbahnhof und Telgte aus. Die Eurobahn hat für die ausfallenden Halte einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Ersatzhaltestellen sind in Münster an der Haltestelle „Von-Steuben-Straße“ und in Telgte an der Haltestelle „Bahnhof“ eingerichtet.