Abwechslungsreich, kreativ und jeden Tag aufs Neue spannend: Das sind nur einige Aspekte, die Stefan Flockert an seinem Beruf liebt. Seit genau 25 Jahren ist der gebürtige Münsteraner Mitarbeiter des Aschendorff-Verlages und schreibt, fotografiert und berichtet seitdem für die Westfälischen Nachrichten – seit dreieinhalb Jahren für den Bereich Telgte/Ostbevern.

Nach der Schule und dem Studium war die Redaktion in Ibbenbüren die erste journalistische Station des 54-Jährigen. Hier erlernte er während seines Volontariates die journalistischen Grundbegriffe. Seitdem ist das Kürzel -stk- ein Markenzeichen im Kollegenkreis, denn ob Nachricht, Reportage oder Bericht: Stefan Flockert beherrscht seinen Arbeitsbereich nicht nur aus dem Effeff, sondern steht zudem für geprüfte Fakten und lesenswerte Geschichten.

Wechsel zur Lokalredaktion Telgte

Nach zwei Jahren in Ibbenbüren erfolgte der Wechsel in die Lokalredaktion nach Drensteinfurt, die Teil der Redaktion Sendenhorst ist. Hier arbeitete Stefan Flockert fast 20 Jahre, bevor der Wechsel nach Telgte anstand, wo er sich um sämtliche Themen und Bereiche kümmert, die in einer Lokalredaktion wichtig sind. Ob Kommunalpolitik, Polizeiberichte, Geschichten rund um die Menschen in der Region oder Hintergründe und Fakten. Der Arbeitsbereich des 54-Jährigen ist vielfältig. Besonders schätzt er am Beruf neben den bereits genannten Attributen die Zusammenarbeit im Team und das Miteinander der Kollegen.

In seiner Freizeit ist Familienmensch Stefan Flockert, der Vater von drei Kindern ist, vielfältig sportlich aktiv. Er fährt unter anderem gerne Ski, spielt Tennis und genießt beim Wandern oder Mountainbiken nicht nur die Heimat, sondern auch viele Regionen in Deutschland oder dem nahen Ausland. Zudem kümmert er sich leidenschaftlich gerne um den heimischen Garten, in dem es vielfältig blüht und gedeiht.

Eines aber bereitet ihm in seinem Jubiläumsjahr allerdings ein wenig Bauchschmerzen. Und das ist das Abschneiden seines Lieblingsfußballvereins. Denn als bekennender und treuer Fan der Königsblauen muss er in diesen Tagen den Abstieg seines Teams in die zweite Liga verkraften . . .