Je sieben Neuinfizierte am Donnerstag und Freitag, acht am Samstag und vier am Sonntag. Die Corona-Fallzahlen sind in die Höhe geschnellt – und mit ihnen auch die Inzidenz, die am Montagmorgen bei 145,6 lag. Die kreisweite Inzidenz hingegen lag nur noch bei 128,1. „Uns besorgen die wieder ansteigenden Zahlen, und wir beobachten das ganz genau“, sagte Bürgermeister Wolfgang Pieper.