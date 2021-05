Ein wunderbares Bild bietet sich dieser Tage auf dem Spargelfeld östlich des Rochus-Hospitals. Ein wenig fühlt sich der Betrachter in der spätnachmittäglichen Sonne an einen Besuch am Meer erinnert, wenn die Abdeckplanen vom Wind wie Wellen auf und ab bewegt werden. Bei den kühlen Witterungsbedingungen sind die Planen notwendig, um das Wachstum des Spargels zu beschleunigen.