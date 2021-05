Die Freude und Erleichterung war am Dienstagabend im Hauptausschuss in allen Fraktionen groß: Mit einer eher unkonventionellen Lösung hat die Verwaltung nämlich dafür gesorgt, dass nun doch alle an der Don-Bosco-Schule für den Offenen Ganztag oder die Über-Mittag-Betreuung angemeldeten Kinder einen Platz bekommen. Dafür werden Räumlichkeiten im nahe gelegenen Feuerwehrgerätehaus an der Alverskirchener Straße genutzt. Die, so Fachbereichsleiterin Tanja Schnur, seien mit einem vergleichsweise geringen finanziellen Aufwand und vor allem recht schnell für die Betreuung herzurichten. Wie bereits berichtet, hatte es bei den Anmeldungen für beide Betreuungsformen an der Don-Bosco-Schule einen Überhang von mehr als 20 Kindern gegeben.