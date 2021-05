Die politische Entscheidung darüber, ob zukünftig in der frisch sanierten Dreifachturnhalle der Einsatz von wasserlöslichen Haftmitteln, das sogenannte Harzen, erlaubt ist oder nicht, hat der Hauptausschuss am Dienstagabend nach langer Diskussion vertagt. Entweder bei der nächsten Sitzung des Fachausschusses am 15. Juni oder alternativ bei der Ratssitzung am 1. Juli soll abschließend darüber beraten werden.