Der Muttertag am morgigen Sonntag ist für viele Frauen ein besonderer und auch wichtiger Tag. Alle Mütter sollen immer am zweiten Sonntag im Mai gefeiert und geehrt werden. Die WN haben zwei Großfamilien besucht. In Telgte, wo die Familien Garbers-Wibbelt-Jäger mit vier Generationen unter einem Dach leben und in Westbevern-Vadrup die Familie Kaffille, bei der drei Generationen miteinander leben. Für sie ist dieser Tag – wie in vielen Familien ebenso – ein ganz besonderer: Gilt es doch den Müttern zu danken für die kleinen und großen Taten im Leben.