Viel Lob gab es am Donnerstagabend in der Sitzung des Planungsausschusses für das große Engagement des Initiativkreises um Katrin Jäger , Nicole Lau , Bernd Hugenroth, Henner Riesenbeck und Christian Beuing, die ein Konzept für die zukünftige Nahversorgung mit Lebensmitteln in Vadrup sicherstellen wollen. Wie berichtet soll ein neuer Markt auf einem Areal des Pferdehofes Schulze Hobbeling an der Kreuzung Grevener Straße/Zufahrt zur Umgehungsstraße entstehen.

Nachdem in der zweiten Jahreshälfte 2020 der Betreiber des Lebensmittelmarktes Freitag an der Grevener Straße angekündigt hatte, den Betrieb einstellen zu wollen, wurde fraktionsübergreifend eng in einer Arbeitsgruppe zusammengearbeitet. Zudem war die Verwaltung mit im Boot. Ziel war eine gemeinsame Lösung für die Aufrechterhaltung der Lebensmittelversorgung in WestbevernVadrup. Hierzu wurden mit verschiedensten Akteuren Gespräche geführt und Standortalternativen geprüft.

„Ohne die privaten Akteure würde ein solches Projekt nicht auf den Weg gebracht werden können“, lobte Bürgermeister Wolfgang Pieper. Ausschussvorsitzender Dietmar Große Vogelsang (CDU) sprach von einem guten Konzept, das auf dem Tisch liege. Er mahnte aber an, dass die Lücke zwischen der Schließung des Ladens Freitag und der Eröffnung eines neuen Marktes nicht zu groß werden dürfe.

„Jetzt wird Vadrup nicht abgehängt“, zeigte sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Resnischek erleichtert. „Wir stehen 100-prozentig hinter dem Projekt.“ Großes Lob zollte Christoph Grünewald (Grüne) den Initiatoren. Er äußerte den Wunsch, dass das Gebäude im KfW-55-Standard errichtet und mit einer Photovoltaikanlage versehen werden sollt.“

„Das ist eine gute Sache für Vadrup“, sagte Detlev Dierkes (FDP). „Vadrup hat viel Potenzial.“

Am Ende brachten die Ausschussmitglieder das Projekt einstimmig auf den Weg, indem der Änderung des Flächennutzungsplanes zugestimmt und der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst wurden.