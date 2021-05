Mit 22 Jahren gehörte Johannes Große Jäger bereits 2019 zu den jüngsten Friedhofsgärtnermeistern seines Landes. Er hatte schon in der Jugend großes Interesse an kreativen gärtnerischen Arbeiten. Die Leidenschaft wuchs mit den Aufgaben. Früh auf Grabgestaltung konzentriert Nach dem Realschulabschluss 2013 folgte eine dreijährige Ausbildung zum Friedhofsgärtner in Münster. Zwei Gesellenjahre auf dem katholischen Altstadtfriedhof in Gelsenkirchen prägten seine weitere berufliche Zukunft. Nach dieser Zeit besuchte er die Meisterschule in Essen. Verstärkt konzentrierte er sich dabei auf die Grabgestaltung.