Die Telgter sind größtenteils sehr diszipliniert und halten sich an die im Zuge der Corona-Notbremse verhängte Ausgangssperre, die zwischen 22 und 5 Uhr gilt. Das haben Alexander Hinkens vom Ordnungsamt und Pierre Hennig von der Sicherheitsfirma Heli am Samstagabend zwischen 22 und 24 Uhr bei einem gemeinsamen Kon­trollgang festgestellt.

„Es war sehr ruhig“, berichtet Heike Niemann-Frey vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung. Lediglich einige Zweiergruppen seien angetroffen worden. Diesen sei erklärt worden, dass sie eigentlich nicht mehr unterwegs sein dürften und sich möglichst schnell nach Hause zu begeben hätten. „Strafen haben wir nicht verhängt. Das machen wir nur, wenn wir Leute ein zweites Mal anzutreffen“, berichtet Niemann-Frey. „So handhaben wir das in Telgte.“ Ähnlich positive Erfahrungen habe ihr Kollege Nils Kutscher am Sonntagabend auf seinem Rundgang gemacht.

Seit Inkrafttreten der Notbremse führt die Stadt die Kontrollgänge gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst durch. Das Ordnungsamt hätte gar nicht die Kapazitäten, jeden Abend Mitarbeiter abzustellen“, so Niemann-Frey. Die Kontrollgänge würden unregelmäßig durchgeführt. In dieser Woche würden die Kontrolleure aber wohl noch zwei Mal unterwegs sein. Hinzu kommt der Vatertag am Donnerstag, an dem sich Heike Niemann-Frey wohl selbst gemeinsam mit einem Kollegen auf den Weg machen wird.