Die orangefarbenen Kabel sind derzeit an vielen Stellen in Telgte zu sehen. Denn der Glasfaserausbau schreitet mit großen Schritten voran, derzeit in erster Linie im Außenbereich. Abschluss des Projekts Ende 2022 Wie Ralf Hübscher, zuständiger Projektkoordinator beim Kreis, im Digitalisierungsausschuss erläuterte, seien aktuell auf einer Strecke von insgesamt rund 20 Kilometern in der Emsstadt die Tiefbauarbeiten durchgeführt worden.