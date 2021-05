Wenn in den vergangenen Jahren das Thema Betreuung im Kindergartenalter diskutiert wurde, dann ging es zumeist um Übergangslösungen, Aufstockungen von Gruppengrößen und dringend notwendige Neubauten. Das war am Dienstagabend im Ausschuss für Generationen und Soziales anders. Regelrecht Entspannung war angesagt, und Bürgermeister Wolfgang Pieper sprach gar davon, dass man den Eindruck habe, ein wenig vor der Welle zu sein. Das wird die Eltern der Kinder freuen, denn die mussten in den vergangenen Jahren immer mal wieder zittern, ob sie einen Platz in einer Einrichtung bekommen. Vor der Welle Gleich zwei gute Nachrichten hatten Anke Frölich und Susanne Darpe vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf mitgebracht. Alle über Dreijährigen erhalten mit Beginn des neuen Kindergartenjahres einen Platz.