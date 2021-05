In der kommenden Woche wird die Mobile Wache der Kreispolizeibehörde wieder im Bereich der Polizeiwache Warendorf unterwegs sein und auch Station in Westbevern machen. Der Bezirksdienst bietet bei dieser Gelegenheit Bürgersprechstunden vor Ort an. Bei diesen Terminen können viele Anliegen schnell und unkompliziert geregelt werden. Folgende Termine sind geplant: Am heutigen Montag, 17. Mai, steht die Mobile Wache von 10 bis 12 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehrwache an der Grevener Straße. Von 12.30 bis 14 Uhr ist ein weiterer Stopp und eine Sprechstunde auf dem Brinker Platz in Westbevern-Vadrup vorgesehen.