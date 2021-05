230 Blumenampeln schmücken die Stadt

In der Altstadt sind am Montag von freiwilligen Helfern knapp 230 Blumenampeln aufgehängt worden. Die Körbe sind auch in diesem Jahr mit Petunien in den Farben weiß und pink bepflanzt. da diese Pflanzen sehr frostempfindlich sind, konnten sie erst nach den „Eisheiligen“ ins Freie.

Der Heimatverein ist sehr stolz darauf, dass trotz anhaltender Pandemie diese Stadtverschönerung zum elften Mal in Folge durchgeführt werden konnte. Dies sei nur möglich, da die Spendenbereitschaft vieler Telgter Bürger, Banken, der Stadt und der Geschäftsleute auch 2021 ungebrochen hoch sei. „Der Verein ist überwältigt über Bereitschaft der Telgter, sich auch in diesem Jahr für ihre Stadt zu engagieren“, heißt es in einem Pressebericht der Heimatfreunde.

Mit den eigenen begrenzten finanziellen Mittel wäre der Heimatverein nicht in der Lage gewesen, diese Stadtverschönerung durchzuführen, betont der Vorstand. Es seien nicht nur die Anschaffungskosten der Blumen, sondern auch das Gießen und die Pflege der Pflanzen, die bezahlt werden müssten. Die Petunien seien nicht sehr anspruchsvoll, sie müssten jedoch im Sommer bis zu dreimal wöchentlich gegossen werden.

Die anfallende Betreuung der Blumenkörbe wird auch in diesem Jahr von der Gärtnerei Große Jäger durchgeführt. Die Blumenpracht soll bis Mitte Oktober die Telgter und auch die Besucher erfreuen.

„Die vielen positiven Rückmeldungen über die blühende Altstadt sind uns immer wieder Ansporn“, heißt es weiter. Auch meldeten sich andere Vereine, um sich Anregungen zu holen, um das „Telgter Modell“ zu kopieren, so der Vorstand.