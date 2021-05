Die Stimmung reicht von überglücklich über verhalten optimistisch bis froh: Das jedenfalls sind die Rückmeldungen der Wirte in der Innenstadt mit Blick auf die Öffnung der Außengastronomie seit Montag. Denn die Wende fällt gerade in eine Woche, in der das Wetter eigentlich nicht zum Verweilen unter freiem Himmel einlädt. Krishna Thapa vom Alten Gasthof Seiling kann es eigentlich kaum abwarten, endlich wieder den Zapfhahn aufzudrehen und Freiluftgäste bedienen zu können. Doch für diese Woche ist er noch zurückhaltend: „Wir werden langsam wieder anfangen und, wenn das Wetter beständig ist, öffnen.“ Denn die Gäste blieben bei diesen Temperaturen noch fern und die Kosten für ein plötzliches Hochfahren der Dienst- und Serviceleistungen stünden in keinem Verhältnis, zumal die Kalkulation beim Alten Gasthaus Seiling wesentlich auf Speisen ausgerichtet sei.