Später kam die Gesangsausbildung hinzu, und zur Passion gesellte sich Talent: „Gerade in den höheren Lagen sind sich die Stimmen tatsächlich ähnlich“, sind sich Röhricht und seine Managerin Monika Pfeiffer einig.

Trotzdem will Röhricht weit mehr sein als nur eine Imitation des berühmten deutschsprachigen Künstlers, der 2014 verstarb. „Ich lebe seine Lieder“, betont der Pianist und Sänger, „aber ich versuche auch nach wie vor, ich selbst zu bleiben“.

Ein Bild davon machen, wie dieser Brückenschlag aussieht, konnten sich die Warendorfer erstmals Anfang April, als er gemeinsam mit Rezitator Markus von Hagen das Programm „ Udo Jürgens : Sein Leben – Seine Lieder“ im Hotel „Im Engel“ präsentierte. Eingebettet war die Hommage an den großen Künstler in ein Dinner-Event – und das schlug ein wie eine Bombe: So groß war die Nachfrage, dass aus dem ursprünglich geplanten Termin zwei wurden und jetzt weitere in Planung sind.

„Einen ersten Vorgeschmack gibt es bei unserem Hoffest am 1. Mai“, verriet „Engel“-Chef Gerhard Leve im Pressegespräch. Während des Festes, das von 12 bis 20 Uhr angesetzt ist, gibt es von 14 bis 19 Uhr ein kostenloses Musik-Programm mit Röhricht. Dann präsentiert der Künstler erstmals auch eine Eigenkomposition zu Udo Jürgens. Mit einem hochkarätigen kulinarischen Angebot runden Ute und Gerhard Leve das Angebot ab.

Wer die Udo-Jürgens-Abende im April verpasst hat, der kann Ende 2016 und Anfang 2017 zwischen drei weiteren Veranstaltungen wählen; auch Zusatztermine sind bei großer Nachfrage möglich. Und davon gehen die Organisatoren aus, denn sie wissen: „Das ist kein Allerweltskonzert, sondern etwas, das die Seele anspricht.“