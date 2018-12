Warendorfer Rollstuhlbasketballer landen viralen Video-Hit

Warendorf – die Stadt der Pferde. So ist es überall zu lesen und zu hören. Und tatsächlich: Landgestüt, Reiterliche Vereinigung, Deutsches Olympiade-Komitee für Reiterei. In der Emsstadt dreht sich viel um die großen Vierbeiner. Das haben auch die Warendorfer Rollstuhlbasketballer vom BBC festgestellt.

Die Sportler, die sehr erfolgreich in der zweiten Bundesliga aktiv sind, fühlen sich von den Pferden in den Schatten gedrängt. So stellen sie es in einem Video dar, dass sie am Mittwochabend auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht haben. Innerhalb weniger Stunden entwickelte sich der Film zum Hit. Am Donnerstagmorgen hatten bereits über 30.000 Menschen das Video gesehen, Hunderte Mal wurde der Beitrag geteilt.

Von der Idee zum Film

Die Reaktionen sind durchweg positiv: „Großartig“ kommentiert ein Nutzer, „einfach toll“, der nächste. Kein Wunder, denn hinter dem Video stecken Profis. Heiko Franzgrote, von Beruf Werbetexter und gebürtiger Warendorfer, hatte die Idee: „Ich fand Rollstuhlbasketball schon immer total spannend. Aber kaum wer bekommt etwas von dem Sport mit. Da wollten wir etwas Aufmerksamkeit für die Sportler schaffen.“

Gemeinsam mit seinen Freunden Johannes Potthoff und Hendrik Schulze Zurmussen, der Kameramann ist, trugen sie die Idee an den BBC Warendorf heran. „Die waren sofort Feuer und Flamme. Die sind sowieso alle lustig drauf und nehmen sich nicht zu ernst“, erzählt Heiko Franzgrote. Dietmar Fedde, Gründer des BBC Warendorf erklärte sich bereit eine Art Hauptrolle im Video zu übernehmen.

Prominenter Kommentator am Mikrofon

Im Film berichtet der Rollstuhlfahrer über das Problem des Vereins: „In Warendorf dreht sich halt alles ums Pferd. Da ist kaum Platz für etwas Anderes. Aber auch andere Dinge sollten eine entsprechende Anerkennung bekommen“. Rollstuhlbasketball zum Beispiel! Doch wie können mehr Zuschauer in die Josefshalle, dem Austragungsort der BBC-Heimspiele, gelockt werden? Im Video entwickeln die Sportler eine verrückte Idee: „Pferdebasketball“. Die Spieler besuchen die tierischen Vierbeiner, gedreht auf dem Ponyhof Georgenbruch. Doch die Pferde wollen nicht so richtig. Und auch der „neue“ Hallensprecher wird mit der neuen Sportart nicht so richtig warm.

Im Film wird der gespielt von Reitsport-Kommentatoren-Legende Carsten „Sosti“ Sostmeier. „Einfach toll, dass er den Spaß mitgemacht hat. Er war von unserer Video-Idee angetan und hat sich zur Verfügung gestellt. Gedreht haben wir die Szenen mit ihm, als er wegen den Hengstparaden eh in der Stadt war“, berichtet Heiko Franzgrote. Gekostet hat der Film nichts. Das Fazit im Video: Pferdebasketball ist doch nicht so eine gute Idee, Rollstuhlbasketball ist und bleibt die Nummer eins für die Spieler des BBC. Und das scheint gut bei den Menschen anzukommen.

Hoffnung auf Besucherzuwachs

Zumindest im Internet sind die Menschen begeistert. „Das war das, was wir erreichen wollten. Vielleicht können auch ein paar Sponsoren gewonnen werden“, hofft Heiko Franzgrote, der erzählt: „In Wetzlar oder Hamburg kommen jeden Spieltag 2000 bis 3000 Zuschauer. Für Warendorf ist das zwar unrealistisch, aber ein paar mehr Besucher als in der Vergangenheit dürften es schon sein.“ Am besten schon am Samstag (20. Oktober)! Denn dann startet die zweite Bundesliga in die neue Saison. In der Halle der Josefschule trifft der BBC direkt auf den Aufstiegsfavoriten, die Baskets 96 Rahden. Mit einem Besuch würden die Zuschauer garantiert nicht „aufs falsche Pferd“ setzen.